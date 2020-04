Vitalie Damascan è uno dei giocatori di proprietà del Torino che in questa stagione hanno giocato in prestito lontano dall'Italia: il centravanti moldavo è stato protagonista di una stagione positiva con il club olandese Fortuna Sittard.



Ora che nei Paesi Bassi il campionato 2020/2021 è ufficialmente giunto al termine, la società gialloverde dovrà decidere se esercitare o no la clausola per il diritto di riscatto del centravanti classe 1999. La clausola del riscatto del cartellino di Damascan è stata fissata a 1,5 milioni, ma il Torino ha la possibilità di controriscattare il calciatore versando 2 milioni di euro nelle casse del club olandese.