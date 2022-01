Il Covid ferma ancora la Serie A, Atalanta-Torino non si gioca: l'Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra granata per cinque giorni da oggi. La decisione, riferisce La Gazzetta dello Sport, è arrivata dopo una nuova positività al coronavirus di un giocatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina: il club ha dovuto quindi annullare la partenza per Bergamo, dove domani avrebbe dovuto affrontare la squadra di Gasperini per la 1a giornata di ritorno di Serie A.



VIOLA A RISCHIO - Non solo l'Atalanta però, a forte rischio c'è anche il seguente impegno del Torino con la Fiorentina, in programma domenica 9 allo stadio Olimpico Grande Torino: in granata al momento ci sono 8 positivi (6 calciatori e 2 membri dello staff tecnico) e da ieri sono sospesi gli allenamenti al Filadelfia.