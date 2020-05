ieri mattina, sul prato del Filadelfia, si sono trovati per la prima volta uno di fronte all’altro. D’ora in poi gli incontri tra l’allenatore e il nuovo direttore sportivo delsaranno sempre più frequenti e molto presto, nel caso in cui il campionato non dovesse ripartire (o non dovesse arrivare alla conclusione), i due non si limiteranno a un colloquio conoscitivo ma affronteranno anche un tema molto caldo: quello del futuro del tecnico. Già, perché ieri nella società granata è stata ufficialmente archiviata l’era di- che è tornato a coprire il ruolo di Responsabile del Settore giovanile - ed èLongo, che era arrivato a febbraio al posto di, ha il contratto in scadenza a fine stagione: c’ènel caso il sul Toro terminasse il campionato nelle prime otto posizioni ma, classifica alla mano, anche se l’attuale serie A fosse portata a termine, sembra improbabile che ciò possa avvenire. Anche con un nono o decimo posto, conquistato a suon di vittorie e prestazioni convincenti, Longo potrebbe guadagnarsi il rinnovo e la permanenza: in pratica, pur con una rosa ridotta all’osso dalle più che discutibile scelte nel mercato invernale,Se il campionato non dovesse riprendere (ipotesi che ad oggi non può essere scartata) o se il Torino dovesse concludere la stagione con un rendimento non eccellente, con ogni probabilità l’allenatore cambierà. Vagnati e Cairo hanno già parlato di quest’ipotesi e hanno già individuato i possibili sostituti:, che in questa stagione si è messo in luce alla guida del sorprendente, reduce invece dall’esonero al. Sono loro i principali candidati all’eventuale sostituzione di Longo, ma qualche speranza ce l’ha anche, che gode della stima proprio del neo ds del Torino. Molto difficilmente la scelta ricadrà invece su, nonostante sia stato, proprio insieme a Vagnati, uno dei principali artefici della rinascita della