Davide Nicola, in una settima, si gioca il proprio futuro al Torino. La squadra granata dovrà affrontare tre partite: questo pomeriggio sarà in campo contro lo Spezia, martedì all'Olimpico di Roma contro la Lazio e poi ci sarà l'ultimo turno di campionato contro il Benevento.



Per essere certo di restare sulla panchina del Torino anche nella prossima stagione: salvare la squadra granata dalla zona retrocessione sarà l'obiettivo minimo. Serviranno tre vittorie perché scatti la clausola del rinnovo automatico del suo contratto.