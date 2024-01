Torino: incidente d'auto per Seck

Secondo quanto scrive Sportmediaset l'attaccante del Torino Demba Seck è rimasto coinvolto questa notte, intorno alle tre, in un incidente stradale. Il giocatore senegalese, a bordo della sua Mercedes, è andato a schiantarsi contro due lampioni in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese, per cause ancora da accertare. Seck è rimasto illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l'auto ha subito gravi danni.