Brutta disavventura questa mattina per Mergim Vojvoda: il terzino del Torino è infatti rimasto coinvolto con la sua Mercedes in un incidente d'auto proprio nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino. Uno scontro con un'altra auto che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per gli automobilisti. Diverso il discorso per quanto riguarda le vetture, che hanno invece subito diversi danni.