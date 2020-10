Il primo avversario del Torino in Coppa Italia sarà il Lecce, squadra sulla carta abbordabile per la formazione di Marco Giampaolo. I salentino evocano però spiacevoli ricordi: lo scorso anno in campionato conquistarono sei punti contro i granata e il 4-0 rifilato al Via del Mare a Belotti e compagni costarono la panchina a Walter Mazzarri.



Marco Giampaolo non sarà esonerato neanche in caso di sconfitta mercoledì, ma se il Torino dovesse essere eliminato in Coppa Italia dal Lecce, le successive sfide diventerebbero davvero decisive per l'ex tecnico di Sampdoria e Milan.