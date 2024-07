Getty Images

Torino, individuato l’erede di Buongiorno: trattativa in corso, i dettagli

23 minuti fa



Il Torino ha scelte l’erede di Alessandro Buongiorno. Il club granata è in trattativa con il Las Palmas per Saul Coco.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Toro ha scelto il difensore classe 1999, nato in Spagna ma di passaporto della Guinea Equatoriale, come erede dell’ex capitano, passato al Napoli.



Nell’ultima stagione in Liga, Saul Coco ha realizzato un gol in 30 presenze.