Problemi in casa Torino per Daniele Baselli. Ecco il report ufficiale del club: "Baselli, uscito anzitempo ieri sera, ha riportato un forte trauma contusivo al ginocchio destro: gli accertamenti svolti stamane hanno tuttavia escluso complicazioni. Lavoro personalizzato per Aina, post sofferenza retrocalcaneare al piede destro".