Torino, infortunio per Lovato: le sue condizioni

Il Torino perde Matteo Lovato. Il difensore centrale classe 2000 è uscito per infortunio durante la partita con la Roma all'Olimpico, match valido per la 26esima giornata di Serie A.



COSA E' SUCCESSO - Lovato si è fermato al 14' di Roma-Torino, ha alzato il braccio e chiesto immediatamente il cambio. Il centrale ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro e non è stato in grado di proseguire la partita.



IL SOSTITUTO - Al posto dell'infortunato Lovato, Ivan Juric ha inserito Saba Sazonov: il difensore classe 2002 è stato richiamato immediatamente dalla panchina ed è entrato a freddo.



QUANDO RIENTRA LOVATO - Non è al momento possibile stabilire i tempi di recupero per Lovato, bisogna attendere gli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema muscolare.