Sabato pomeriggio, nell'anticipo del Torino contro l'Atalanta, Vincenzo Millico ha potuto festeggiare l'esordio in serie A, quest'oggi invece, nel match contro il Milan giocato con la Primavera è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia.



Nei prossimi giorni si capirà quando Millico potrà tornare a disposizione, l'attaccante rischia però di non poter dare continuità alla presenza in serie A collezionata contro l'Atalanta e potrebbe essere costretto a saltare il match di domenica alle 12.30 contro il Chievo Verona.