Brutte notizie per il Torino in vista della partita contro l'Atalanta di giovedì: si è infortunato Wilfried Singo. Il terzino ha accusato un sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro che non gli ha permesso quest'oggi di allenarsi con i propri compagni di squadra ed è quasi certa la sua assenza al Gewiss Stadium.