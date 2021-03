che può rappresentare un altro snodo fondamentale per la corsa scudetto e in ottica Champions League.e destinato all’ingresso in gara in corso. Dall’altra parte c’è invece lo spirito di rivalsa dei granata, reduci dalla battuta d’arresto contro il Crotone e ancora pesantemente invischiati nella lotta per non retrocedere. Ad eccezione di Nkoulou,IZaza dovrebbe essere preferito a Sanabria come partner di Verdi.e chiamata a una pronta reazione per non gettare definitivamente la spugna anche in chiave scudetto.tra i più bersagliati dalle critiche dopo l’uscita di scena in coppa. Sarà un cliente scomodo il Cagliari, che sotto la guida di Semplici ha già portato a casa 4 punti e che si affiderà alla ritrovata verve di Nainggolan a sostegno della coppia offensiva formata da Simeone e Joao Pedro.Chiusura di lusso alle 20.45 a San Siro, doveI rossoneri, avanti di 9 punti in classifica (ma con una gara in più disputata), hanno la possibilità di assestare un bel colpo alle ambizioni di Gattuso, alla prima da ex tecnico rossonero al Meazza.. Krunic è favorito sull’altro rientrante, Rebic, a sinistra.Scelte pressoché obbligate per il Napoli, falcidiato dalle assenze in difesa: Maksimovic farà coppia con Koulibaly, mentreZielinski sarà l’elemento chiave in mezzo al campo, a sostegno dei 3 attaccanti, Insigne, Politano eOre 15TORINO-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONITORINO: Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Zaza, Verdi.INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.IN TV: Sky Sport 202, 251Ore 18CAGLIARI-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONICAGLIARI: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Simeone, Joao Pedro.JUVENTUS: Szczesny; De Ligr, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.IN TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251Ore 20.45MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONIMILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.IN TV: Sky Sport 201 e 251