Domenica pomeriggio Torino e Inter si affronteranno sul campo dell’Olimpico Grande Torino, entrambe con la voglia di riscattare il risultato dell’ultima partita: la sfida tra granata e nerazzurri è però già iniziata su un altro campo, quello del calciomercato. A giocare questo incontro non sono Andrea Belotti e Mauro Icardi ma gli uomini mercato delle due società, da una parte Gianluca Petrachi e dall’altra Beppe Marotta, che hanno già iniziato a duellare per lo stesso giocatore: Aurelien Tchouaméni, centrocampista franco-camerunese, classe 2000, di proprietà del Bordeaux.



TCHOUAMENI: UN MIX DI FISICO E QUALITA' - Nonostante la giovane età, Tchouaméni in questa stagione può già vantare 15 presenze (quasi tutte da titolare) tra Ligue 1 ed Europa League: una prova, questa, del fatto che il centrocampista sia in possesso di buone qualità tecniche, oltre che di un fisico importante, come testimoniano i 185 centimetri di altezza. Tchouaméni è un giocatore molto duttile che può agire in varie zone del campo ma si esprime al meglio come centrocampista offensivo piuttosto che come mediano di contenimento. Il Bordeaux valuta il calciatore circa 15 milioni di euro ma il ds del Torino, Gianluca Petrachi, sta lavorando per cercare di limare il prezzo e ottenere la possibilità di avere il giocatore in prestito con un eventuale diritto o obbligo di riscatto. SU TCHOUAMENI C'E' ANCHE IL WATFORD - Torino e Inter non sono le uniche società interessante al giovane talento del Bordeaux, anche il Premier League lo hanno notato: il Watford ha infatti fatto un sondaggio per il giocatore. Si attende ora la risposta di Petrachi e Marotta, che da tempo seguono con attenzione Tchouaméni e non hanno intenzione di farselo scappare. In attesa di vedere sul campo le formazioni di Walter Mazzarri e Luciano Spalletti confrontarsi, Torino-Inter è iniziata così.