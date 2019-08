Non è un mistero che il Torino sia sulle tracce di Federico Dimarco, terzino sinistro rientrato all'Inter dopo il prestito della scorsa stagione al Parma. La trattativa, nonostante sia iniziata da diverse settimane, non è ancora decollata e, anzi, sembra addirittura essere sul punto di tramontare. Il Torino sembra aver infatti deciso di virare su Diego Laxalt del Milan.



A bloccare la trattativa tra Torino e Inter per Dimarco è stata finora la formula della possibile operazione: i granata avrebbero voluto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, i nerazzurri invece si sono detti disponibili a cedere il giocatore solamente a titolo definitivo.