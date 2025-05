Torino-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

la terzultima. Dopo la finale di Champions League raggiunta eliminando il Barcellona, i campioni d'Italia si presentano a questa trasferta al secondo posto in classifica con 3 punti in meno del Napoli, che gioca in casa contro il Genoa., assistito da Lo Cicero e Cecconi con Bonacina quarto uomo, Marini e Abisso al Var. Occhio ai cartellini:. Tra i diffidati compare anche Pavard, ma il francese non sarà tra i convocati. Nel prossimo turno il Torino va a Lecce, mentre l'Inter gioca in casa contro la Lazio.

: Torino-Inter.: sabato 10 maggio 2025.: calcio d'inizio alle ore 18:00.: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.: DAZN, Sky Go, NOW.(4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Linetty, Casadei, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

(3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi.Calhanoglu ha scontato il turno di squalifica, ma Simone Inzaghi è orientato a farlo riposare così come tanti altri titolari usciti sfiniti dalla semifinale di Champions col Barcellona. Dall'altra parte Vanoli deve ancora fare a meno degli infortunati Ilkhan, Njie, Salama, Savva, Schuurs e Zapata.Torino-Inter viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

Torino-Inter è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Marco Parolo su Dazn.