Non è certo un mistero che l'Inter abbia messo nel proprio mirino Gleison Bremer: da tempo la società nerazzurra ha avviato i contatti sia con il Torino che con l'entourage del difensore e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe subire un'accelerata.



E' infatti previsto un incontro tra le parti per cercare di raggiungere un'intesa per il trasferimento di Bremer in nerazzurro: i dirigenti di Inter e Torino si dovrebbe vedere la prossima settimana.