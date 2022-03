Il posticipo domenicale della 29esima giornata di Serie A è la sfida dell'Olimpico Grande Torino tra i granata e l'Inter, in scena dalle 20.45. Calciomercato.com analizza gli episodi arbitrali:



TORINO–INTER ore 20.45

Arbitro: GUIDA

Guardalinee: GIALLATINI – BRESMES

4°uomo: MARCENARO

Var: MASSA

Avar: PRETI



35' - Calcio di rigore netto negato al Torino. Belotti, servito in area, prova a calciare ma Ranocchia lo blocca in maniera irregolare, impedendoglielo con un calcio alla gamba. Guida lascia correre, il penalty sembrava solare. Check del VAR che non interviene.



30' - Giallo anche Bastoni, per una repentina e insistente trattenuta su Belotti.



15' - Lautaro prova a scappare via a Djidji che lo atterra. Juric non ci sta e Guida lo ammonisce.