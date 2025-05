Torino-Inter la MOVIOLA LIVE: partita sospesa per maltempo, ma le squadre decidono di arrivare al 45'

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di, gara valida per lae che ha preso il via alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino nel capoluogo piemontese. Il designatore Rocchi ha affidato la direzione della gara all'arbitro Federico La Penna di Roma 1 e in sala var, a Lissone Marini e Abisso aiutano il fischietto veneto. Di seguito tutti gli episodi più dubbi e da moviola della gara.Arbitro: La PennaAssistenti: Lo Cicero-CecconiIV Ufficiale: BonacinaVar: Marini

Avar: AbissoLa Penna chiede ai capitani delle due squadre se vogliono proseguire fino all'intervallo. Sono solo due le zone di campo in cui il pallone non rimbalza e devono essere le due squadre a dare il loro assenso per continuare la gara.- A un minuto dalla fine del primo tempo, la partita viene sospesa per maltempo. Dopo la richiesta dei giocatori in campo, la gara viene momentaneamente sospesa con l'arbitro La Penna che ha fatto dei test di rimbalzo della palla che però si ferma e non rimbalza.Giallo anche per Bisseck che, saltato da Elmas, lo rincorre e lo stende sulla trequarti. Ammonizione codificata per spa, i granata erano in contropiede 3 vs 3.

Uscita a vuoto di Martinez che si scontra e rimane a terra con De Vrij che resta anche lui a terra. Non c'è alcun tipo di fallo né di intervento dei giocatori granata, ma l'arbitro La Penna interrompe il gioco per far entrare i soccorsi. Bastoni dopo la ripresa del gioco restituisce il pallone.Giallo a Carlos Augusto. Il terzino interista entra sul pallone in scivolata su Vlasic, ma lo fa dopo aver trattenuto vistosamente e per diversi metri il trequartista croato. La Penna punisce il primo intervento e, con il Torino lanciato in contropiede estrae giustamente il giallo per spa.

Regolare il goal di Zalewski che parte in posizione regolare, dribbla un giocatore del Torino con il controllo di tacco e lascia partire un tiro all'angolino lontano dove non ci arriva Milinkovic-Savic.Il motivo della sospensione è legata alla caduta dagli spalti di un tifoso del Torino che però è stato immediatamente soccorso ed è vigile e cosciente. La gara può ripartire.Gioco fermo, il corner non si batte. La curva Maratona ha richiamato l'attenzione dei giocatori indicando un malore di un tifoso sugli spalti, o nelle immediate retrovie.

Subito una chiamata arbitrale con Milinkovic Savic che aspetta l'ultimo istante disponibile per rilanciare ma lasciando uscire di fatto la palla dal campo di gioco. L'assistente lo nota e indica il corner per l'Inter.