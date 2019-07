Dopo che negli scorsi giorni la trattava tra il Torino e l'Inter per Federico Dimarco sembrava essere giunta a un punto morto, ora le possibilità che l'affare possa andare in porto stanno nuovamente lievitando.



Per la società granata, alla ricerca di un esterno sinistro da alternare a Cristian Ansaldi nel 3-4-3 di Walter Mazzarri, Dimarco non è la priorità per la fascia sinistra, ma il Torino potrebbe convincere a puntare sul giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia Parma per i costi più bassi dell'operazione. La società granata vorrebbe acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.