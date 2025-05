Torino-Inter, le pagelle di CM: Zalewski è imprendibile, Taremi e Dimarco decisivi

: Riflesso felino per respingere il colpo di testa di Adams.: Sul centro destra, da quella parte l’Inter soffre un bel po’ nel primo tempo, con Elmas e Biraghi che riescono a creare qualche pericolo.(Dal 1’ s.t.: Un paio di falcate delle sue, ma anche un brutto errore che apre al Torino la possibilità di poter riaprire il match).: Innesca un bel duello con Adams e ne esce vincitore.: Vede il taglio di Zalewski e lo serve con la solita giustezza, avviando l’azione del vantaggio nerazzurro. Commette una sola sbavatura in area di rigore, su Adams, ma è bravissimo Martinez a rimediare.

(Dal 35’ s.t. Acerbi: s.v.): Bisseck lo serve bene sulla corsa ma il primo controllo non è perfetto e indirizza il diagonale fuori dallo specchio della porta. Vale un po’ lo stesso discorso di Bisseck, da quella parte il Toro spinge di più.: Un po’ mezzala e un po’ trequartista. Suggerisce la profondità a Bastoni e quando riceve dal compagno sterza di tacco per spalancarsi la strada verso la conclusione, un tiro a giro sul secondo palo che fa fuori Milinkovic-Savic e stappa la partita dopo 14’ di gioco. È imprendibile, da solo manda in crisi mezza retroguardia del Torino agendo tra Ricci e Dembélé.

(Dal 17’ s.t.: Rischia tantissimo ma l’intervento su Vlasic è perfetto ed evita che il Torino possa riaprire la partita).: Su un campo che non esalta le sue caratteristiche, indossa l’elmetto e non sfigura. Sì presenta dagli undici metri per la seconda volta consecutiva e il risultato e il medesimo: portiere spiazzato e gol. Con freddezza.: Più mediano che mezzala, pensa a far girare la squadra e ci riesce bene considerando anche le difficili condizioni di gioco.(Dal 17’ s.t.: Quell’insana voglia di prendersi qualche rischio sia dal punto di vista tattico che tecnico lo portano qualche volta a pagare dazio, quando Dumfries perde palla la zona è completamente scoperta).

: L’intesa con Zalewski è buona ed è la chiave che porta all’1-0. Tiene anche in difesa, ma Inzaghi preferisce sostituirlo perché ammonito.(Dal 1’ s.t.: Entra dalla panchina ed è immediatamente decisivo con un tocco di prima intenzione che aggira Maripan e arriva a destinazione premiando la corsa di Taremi, che si ritrova solo di fronte a Milinkovic-Savic e conquista rigore. Potrebbe chiudere la partita ma ben servito da Zalewski, spara addosso al portiere granata.: Gioca una buona partita, anche abbassandosi nei momenti giusti per aiutare la squadra in costruzione. Però quando ha l’occasione per chiudere il match gli tremano le gambe e calcia addosso a Milinkovic-Savic.

: Si coordina in sforbiciata e testa i riflessi del portiere, ma è in fuorigioco. Pochi secondi dopo è bravissimo a scattare sulla linea del fuorigioco ed eludere l’intervento di Milinkovic-Savic, che lo travolge causando il calcio di rigore che Asllani trasforma nel 2-0.Su un campo difficilissimo e con una formazione di seconde linee, va a Torino, domina la partita e vince. Campionato ancora aperto.: Regala subito un angolo all’Inter e guadagna i primi mugugni. Sì distende ma non arriva sulla conclusione di Zalewski. Esce a valanga su Taremi, ma lo travolge ed è rigore. Bravo sul diagonale di Dimarco, si ripete anche a metà primo tempo su Correa.

: In crisi per i continui tagli in profondità di Zalewski.(Dal 18’ s.t.: Entra con buona personalità e di tacco mette Vlasic nelle condizioni di essere pericoloso, ma il compagno non ci arriva con il giusto tempismo.Il pallone che Dimarco offre a Taremi è con i giri contati, ma la sua copertura è tutt’altro che perfetta.: Si dispera perché in area piccola arriva su pallone ma non riesce a indirizzare. Lì in mezzo l’Inter crea parecchi problemi.: Tra gli ultimi a gettare la spugna, propone sempre buone cose con i suoi cross dalla sinistra.

Il campo non si sposa con le sue caratteristiche, ma è eccessivamente timido e anche poco predisposto al sacrificio.(Dal 35’ s.t. Ilic: s.v.): Va per le terre sulla finta di Zalewski, che a quel punto è liberissimo di andare a calciare per l’1-0.(Dal 18’ s.t.: Entra nei minuti finali e prova a dare una scossa, ma ormai i giochi sono chiusi.: Si vede che è di una categoria differente, è dai suoi piedi che nascono le iniziative più pericolose. Ha la possibilità di riaprire il match ma il destro a giro finisce tra i guantoni di Martinez.

: È vivo, ma a volte sembra girare con mezzo tempo di ritardo, come quando si fa recuperare da Calhanoglu.: Dominato, in lungo e in largo.(Dal 35’ s.t. Cacciamani: s.v.): Lotta con il solito atteggiamento, ma trova pochi spazi. Anticipa Bastoni e impegna Martinez con un bel colpo di testa da centravanti vecchio stile.: Non riesce a trovare nessuna contromisura a Zalewski, che fa tutto ciò che vuole finché in campo, indirizzando il match.