Torino-Inter (sabato 21 ottobre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Entrambe le squadre cercano il riscatto: i padroni di casa dopo la sconfitta nel derby con la Juve, i nerazzurri dopo il pareggio in rimonta subito dal Bologna a San Siro. Juric non può contare sugli infortunati Djidji e Soppy, mentre Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di Cuadrado e Arnautovic.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.