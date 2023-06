Torino-Inter, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino sabato 3 giugno, alle ore 18:30. L’Inter non perde contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019 (0-1, rete di Izzo nel capoluogo piemontese); da allora, sei successi dei nerazzurri e un pareggio (1-1, il 13 marzo 2022).La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria.



INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Curatolo, Lukaku.