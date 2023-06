Col corpo a Torino, con la testa a Istanbul. O meglio al Manchester City, anch'esso impegnato a Wembley nella finalissima di FA Cup nel pomeriggio. L'Inter affronta il Torino di Juric alle 18,30 a una settimana dalla finalissima Champions, ma Inzaghi non fa turnover: out solo Dimarco fermato da un problema fisico, dentro Gosens. Per il resto ci sono i titolarissimi, con la LuLa davanti. Col successo i nerazzurri blinderebbero il terzo posto ai danni del Milan, superando momentaneamente pure la Lazio in seconda posizione. I granata non hanno alternative invece: necessario il successo per agganciare l'ottavo posto e sperare ancora nella Conference League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.



INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanogku, Gosens; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.