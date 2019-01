si affrontano alle 18 al Grande Torino, per la 21esima giornata di, in un match arbitrato da. Dopo il mezzo falso casalingo contro il Sassuolo (0-0), i nerazzurri dicercano in trasferta un successo che serva sia a rosicchiare 2 punti al Napoli che a consolidare il terzo posto in classifica. Dall'altra parte c'è il Toro dell'ex, ancora alla ricerca di una sua dimensione in questo torneo e reduce dalla sconfitta sul campo della Roma. Il match vivrà anche dell'emozione del 100° della nascita del grande, simbolo del, nato il 26 gennaio del 1919, fra due squadre legate da, figlio di Valentino e grandissimo protagonista della storia interista.