Torino-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: maxi-turnover di Inzaghi, dal 1' Zalewski, Correa e Taremi. C'è Ricci

Torino-Inter, 36a giornata di Serie A

è una sfida valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, con il morale a mille dopo il successo nella semifinale di ritorno di Champions con il Barca, vogliono cercare di mettere pressione al Napoli, per mantenere vive le speranze scudetto. Dall'altra parte, invece, il Toro vuole chiudere al meglio il proprio campionato. Calcio d'inizio fissato per le ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino.Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

: Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa. All. Inzaghi: La Penna