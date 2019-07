La trattativa tra Torino e Inter per il passaggio di Federico Dimarco alla società granata, che fino a pochi giorni fa sembrava essere chiusa, nelle ultime ore si è riaperto. Massimo Bava, il direttore sportivo del club piemontese, non è ancora riuscito a trovare un terzino sinistro da consegnare a Walter Mazzarri e, per questo motivo, sta tornando a considerare l'ipotesi di acquistare il calciatore dell'Inter.



Dimarco non è la priorità del Torino per la fascia sinistra ma, viste le difficoltà per arrivare a Diego Laxalt e Mohamed Fares (considerato anche che la trattativa per Mario Rui si è ormai arenata), il calciatore nerazzurra sta ora scalando posizioni nelle gerarchie dei dirigenti granata.