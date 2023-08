Il Torino, considerando anche che Schuurs rimane al centro del mercato, si muove per un rinforzo in difesa. Un profilo su cui è acceso l'interesse del ds Vagnati, è quello di Murillo, brasiliano classe 2002 del Corinthians accostato anche alla Fiorentina. Lo conferma il direttore sportivo del club brasiliano Alessandro Nunes, che svela anche la concorrenza del Nottingham Forest: "Sabato abbiamo ricevuto un’offerta dal Nottingham Forest e abbiamo risposto. Stiamo negoziando. Non esiste alcuna operazione chiusa. C’è stato anche l’interesse del Torino: ci hanno manifestato l’intenzione di inviare un’offerta ufficiale e noi aspetteremo”.