Tomas Rincon non rientra più nei piani del Torino e a gennaio il direttore tecnico Davide Vagnati cercherà di cederlo. Per il venezuelano si sono registrati alcuni sondaggi da parte di Genoa e Sampdoria ma il dirigente granata sta valutando anche un'altra possibilità: la cessione in Sudamerica del centrocampista.



Rincon, che è anche il capitano della nazionale del Venezuela, ha molto mercato in Sud America e Vagnati spera di riuscire a trovare una squadra per il numero 88 in modo da poter poi andare con decisione su Amrabat.