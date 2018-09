Vanja Milinkovic-Savic potrebbe cambiare di nuovo maglia. Il portiere serbo, fratello di Sergej, è stato ceduto in prestito dal Torino alla Spal in estate, per garantirgli più spazio e per farlo crescere nel modo ideale. Semplici però in queste prime giornate gli ha sempre preferito Gomis, e così potrebbe continuare a fare. Il Toro allora potrebbe scegliere di mandare Vanja al Verona a gennaio. I granata credono molto nel portiere classe ’97 e cercano una piazza che possa farlo giocare con continuità: Verona può essere il posto giusto.