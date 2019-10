Tra le varie soluzioni tattiche che Walter Mazzarri sta provando per la partita di domenica del suo Torino contro l'Udinese c'è anche quella del tridente da schierare dal primo minuto: Iago Falque a destra, Andrea Belotti al centro e Simone Verdi. Se davvero l'attacco a tre verrà utilizzato, dipenderà dalle condizioni dello spagnolo.



Iago Falque contro il Napoli è tornato in campo nei minuti finali dopo quasi due mesi di stop a causa di un infortunio alla caviglia, ora ha approfittato della pausa del campionato per lavorare e ritrovare la migliore condizione: se darà le dovute garanzie e Mazzarri a Udine giocherà dall'inizio.