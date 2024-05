Torino, Italiano o Vanoli? Si decide settimana prossima

Getty Images

Molto presto si conoscerà il nome del nuovo allenatore delche sostituiràche come è noto non ha rinnovato il contratto con la società granata. I candidati alla panchina granata sono due:attuale allenatore della, etecnico del Venezia. La decisione definitiva verrà presa con ogni probabilità la prossima settimana, quando sono previsti nuovi contratti trae i due tecnici.Non sarà possibile chiudere prima le trattative perché la Fiorentina domenica sarà impegnata nel recupero di campionato contro l'Atalanta mentre il Venezia, sempre domenica, giocherà la finale di ritorno dei playoff di Serie B contro la Cremonese. Sia Italiano che Vanoli hanno chiesto di posticipare ogni colloquio per il futuro a dopo la fine della stagione, una richiesta accettata dai dirigenti granita che poi cercheranno di chiudere velocemente con uno o l'altro.

Fra i due Italiano è il preferito del presidente Cairo, che ne apprezza le qualità come allenatore ma anche quelle umane. Il dt Vagnati spinge invece per Vanoli, il cui modo di far giocare le squadre è più simile a quello di Juric. A breve verrà presa la decisione finale.