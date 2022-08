Non solo mercato in entrata, in casa Torino in queste ultime ore di mercato si sta pensando anche alle uscite: tra i giocatori che dovrebbero lasciare la formazione granata c'è Armando Izzo. Il difensore è nel mirino del Monza e la trattativa potrebbe sbloccarsi nella giornata di domani.



Il Monza è al lavoro per trovare un'intesa con l'agente del difensore, che per lasciare il Torino dovrebbe ridursi l'ingaggio: filtra comunque ottimismo sul fatto che possa arrivare la fumata bianca.