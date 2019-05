A tre giornate dalla fine del campionato ilè in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Un obiettivo che la squadra granata non vuole farsi sfuggire. I calciatori granata ci credono, come dimostra il post pubblicato da Armandosul proprio profilo Instagram."Con la stessa determinazione.. la stessa fame... dal primo giorno! Conquistiamo l’obiettivo!!!" ha scritto il difensore granata postando insieme una sua foto di gioco. Il Torino nelle ultime tre partite sarà impegnato in casa contro il, poi in trasferta contro le per finire di nuovo tra le mura amiche contro la