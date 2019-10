Ha poco, pochissimo tempo a disposizione Walter Mazzarri per far ritrovare serenità al suo Torino dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Sabato c'è il derby con la Juventus da giocare. E proprio in vista della stracittadina, Armando Izzo su Instagram ha chiamato a raccolta i tifosi.



"Due giorni e si rigioca la partita dell'orgoglio! Tutti insieme, uniti per la maglia e per la città. Stateci vicino" ha scritto il difensore granata sul proprio profilo Instagram.