Per il Torino il derby contro la Juventus quest'anno sarà ancora più complicato, considerato che in casa bianconero è ora arrivato Cristiano Ronaldo. Allo stesso tempo, però, sarà anche più bello: parola di Armando Izzo.



"Con Cristiano Ronaldo sarà un derby ancora più bello" ha dichiarato il difensore granata ai microfoni di Torino Channel. Il difensore ha poi parlato delle sue caratteristiche: "La mia voglia di non mollare mai e la mia indole da guerriero mi caratterizzano: quando ho vissuto il Toro da avversario ho visto grandi giocatori e tifosi calorosi. Ho sempre apprezzato questa squadra, ne ho sempre avuto molto rispetto".