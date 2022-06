Gli allenamenti del Torino per la nuova stagione inizieranno ufficialmente solamente lunedì, due giocatori hanno però già iniziato a lavorare per conto proprio al Filadelfia: parliamo di Armando Izzo e di Antonio Sanabria.



Il difensore e l'attaccante hanno entrambi postato su Instagram delle foto che li ritraggono mentre corrono sul prato del Filadelfia. "Non vedo l'ora di ricominciare" è il messaggio che ha postato sul proprio profilo social Armando Izzo.