Le speranze di Armando Izzo di riuscire a ottenere un passo per gli Europei della prossima estate sono ormai del tutto svanito. Il difensore del Torino è stato escludo dal ct Roberto Mancini dall'elenco dei 38 convocati per le prossime tre partite di qualificazioni per il Mondiale del 2022: un chiaro segnale del fatto che il calciatore granata sia sceso nelle gerarchie del ct.



Le difficoltà riscontrate nella scorsa stagione e le tante panchine della prima parte di questo campionato hanno fatto perdere a Izzo il posto in nazionale.