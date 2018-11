Contro laArmandoha segnato il suo primo gol con la maglia del, quello che ha fissato il risultato sul definitivo 4-1. Dopo la partita il difensore ex Genoa ha voluto dedicare la rete ai suoi ex concittadini del capoluogo ligure che stanno ancora soffrendo dopo i fatti degli ultimi mesi: dal crollo del ponte Morandi alle conseguenze del maltempo degli ultimi giorni."Dedico questo goal ai miei amori che erano allo stadio! Un pensiero speciale per tutte le persone che stanno soffrendo. In questi 4 anni mi avete sempre fatto sentire a casa!" ha scritto Izzo su Instagram.