Armando Izzo, difensore del Torino, parla a Sky Sport in vista del derby contro la Juventus di venerdì sera: "Adesso giochiamo questo derby stando in alto in classifica. Non dobbiamo avere paura o timore di avere avanti la Juventus, se vogliamo fare grandi cose dobbiamo togliercelo dalla testa. Ovvio che la Juve è Campione d’Italia e ha tanti campioni in rosa, ma dobbiamo crederci e metterci quella forza in più che serve per vincere queste gare e non avere timore di nessuno. Le paure, però, si affrontano, basta crederci e metterci quel pizzico di follia in più".