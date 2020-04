Il Torino della prossima stagione sarà molto diverso da quello visto in questo campionato. Tra i volti nuovi che Moreno Longo (o il suo sostituto) potrà avere a disposizione c'è anche Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell'Inter piace ai dirigenti granata e potrebbe rientrare in un'operazione che porterebbe Armando Izzo alla corte di Antonio Conte.



Gagliardini era già stato seguito la scorsa estate dal direttore sportivo granata Massimo Bava, ma la trattativa non decollò mai.