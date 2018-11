Domenica contro la Sampdoria, in quello che cinque anni è stato il suo stadio, Armando Izzo ha festeggiato il suo primo gol con la maglia del Torino, quello che ha fissato il punteggio sul 4-1 per i granata contro i blucerchiati. Il gol è arrivato al culmine di una serie di buone prestazioni che il difensore napoletano spera siano state notate anche dal ct Roberto Mancini.



Per la qualità delle prestazioni offerte in questa stagione, Izzo meriterebbe una chiamata in Azzurro: chissà se Mancini la pensa nello stesso modo.