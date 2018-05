Uno dei reparti del Torino che più verrà rinforzato in vista della prossima stagione sarà la difesa. Con l'addio certo di Nicolas Burdisso e quello probabile (seppur in prestito) di Kevin Bonifazi, il Torino ha bisogno di almeno due nuovi centrali: il primo acquisto per la squadra di Walter Bonifazi potrebbe essere quello del brasiliano Lucas Verissimo del Santos, sono invece calate le quotazioni di Gennaro Izzo del Genoa.



Izzo è un giocatore che il Torino continua a seguire con attenzione, ma non è una priorità: lo dimostra il fatto che la trattativa tra i due club al momento è bloccata. Al centrale rossoblù, oltre a Verissimo, è preferito anche il portoghese Rolando che potrebbe arrivare a parametro zero.