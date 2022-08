Armando Izzo è uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Torino nel corso di questa sessione di mercato. Il difensore napoletano è di fatto fuori rosa da inizio campionato e il direttore tecnico, Davide Vagnati, è alla ricerca di una nuova sistemazione per lui.



Tra le società a cui è stato proposto Izzo c'è anche l'Atalanta: la squadra di Gian Piero Gasperini gioca in maniera simile al Torino e Izzo non avrebbe particolari problemi ad adattarsi.