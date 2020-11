Armando Izzo sarebbe dovuto essere il giocatore che la scorsa estate più di tutti avrebbe dovuto, con la sua cessione, rimpinguare le casse del Torino. Il difensore, che non rientra nei piani di Marco Giampaolo, era stato messo sul mercato ma alla fine è rimasto perché non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il presidente Urbano Cairo.



Izzo potrebbe comunque partire a gennaio, ma Cairo potrebbe accontentarsi di offerte inferiori a quei 25 milioni di euro richiesti in estate, che hanno fatto arretrare Inter, Roma e Lazio.