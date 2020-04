In un'intervista al sito del Torino, il difensore Armando Izzo si è raccontato svelando quali sono le sue passioni e i suoi hobby. Si è così scoperto che i suoi calciatore preferito del difensore sono Sergio Ramos e Lionel Messi.



Oltre al calcio gli piace anche il basket, quando andava a scuola gli piaceva la matematica ma non scienze. Il suo libro preferito è Manuele del guerriero della luce di Paulo Coelho, mentre in film preferito è Man of Fire.