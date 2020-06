Tra i giocatori del Torino che finora più hanno deluso c'è Armando Izzo: dopo aver disputato lo scorso anno una stagione ad altissimi livelli, tanto da entrare a far parte anche del giro della Nazionale, quest'anno ha avuto un rendimento altalenante. Nonostante questo l'Inter continua a seguirlo con grande interesse.



Anche per questo motivo Izzo in questo finale di campionato vuole tornare a essere un pilastro della difesa granata: nella prima partita del campionato post-Covid, quella di sabato contro il Parma, si è messo in luce con una prestazione più che positiva. Ora vuole mantenere le proprie prestazioni su questi livelli, anche per convincere l'Inter a puntare su di lui.