L'ottima stagione finora disputata da Joao Pedro ha fatto sì che diverse società si mettessero sulle tracce dell'attaccante. Tra queste ci sono in particolare il Torino e la Roma.



La novità delle ultime ore è che il calciatore brasiliano avrebbe dato la propria disponibilità a valutare eventuali offerte per lasciare il Cagliari e provare una nuova esperienza in un'altra società. Per arrivare a Joao Pedro il Torino sarebbe disposto a mettere sul piatto due giocatori come contropartita tecnica: Simone Zaza e Simone Edera.