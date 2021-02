Domani sera, nella partita tra il Cagliari e il Torino, Joao Pedro sarà l'osservato speciale dei dirigenti granata. L'attaccante brasiliano ciò la scorsa estate era stato al centro di una trattativa tra i due club, trattativa che però non è andata in porto per le richieste economiche della società sarda ritenute troppo alte dal presidente Urbano Cairo.



Joao Pedro è però un calciatore che continua a piacere al dt Davide Vagnati, che continua a seguirlo con grande interesse.