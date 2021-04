Urbano Cairo e il dt Davide Davide non hanno ancora accantonato l'idea di vedere Joao Pedro con la maglia del Torino. Riuscire a portare l'attaccante brasiliano sotto la Mole non sarà però semplice, specialmente se il Cagliari dovesse riuscire a conquistare la salvezza.



A complicare la trattativa per il brasiliano c'è anche il possibile rinnovo di contratto tra lo stesso Joao Pedro e il Cagliari. A fine stagione, comunque, il Torino valuterà se ci saranno i margine per provare ad acquistare l'attaccante.